Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Büyük ihtimalle tek haneye...

Berat Albayrak, enflasyonun üç ay sonra ‘büyük ihtimalle’ tek haneye ineceğini ileri sürdü. ‘Ekonomiye saldırıların etkisinin allahın izniyle eridiği’ iddiasında bulunan Albayrak, Türkiye'nin 'elhamdülillah' AKP iktidarında 'inşallah' cari fazla vereceği bir döneme geçtiğini savundu. Albayrak 500 bin işçinin de 'SGK'li olarak' işe başlamasıyla övündü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AKP Trabzon İl Başkanlığı tarafından Yomra ilçesinde bir otelde düzenlenen bayramlaşma programında konuştu.

Türkiye’nin artık cari açık değil, cari fazla vereceği bir döneme girdiğini ileri süren Albayrak “Kış ayları en kötüsüydü, geride kaldı” dedi.

Mart ve Nisan’da 500 bin kişinin “SGK’li olarak” işe başlamasıyla övünen Albayrak, “ekonomiye dışarıdan saldırıların etkisinin allahın izniyle eridiğini” ileri sürerek enflasyonun üç ay sonra “büyük bir ihtimalle” tek haneli rakamlara düşeceğini savundu.

CARİ AÇIK

Albayrak "Geçtiğimiz yıl mayıs ayı itibarıyla Türkiye’nin cari açığı 58 milyar dolardı. Bugün geldiğimiz noktada bunun altını çok net çizerek söylüyorum, elhamdülillah haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde inşallah Türkiye ekonomisi ilk defa yıllık cari fazla vereceği bir döneme geçiyoruz. Türkiye artık cari açık değil, cari fazla vereceği bir döneme giriyor. Kış ayları en kötüsüydü, geride kaldı” diye konuştu.

Mart ve nisan ayında 500 bin kişiden fazla kişinin “SGK’lı işe girerek iş sahibi olduğunu” kaydeden Albayrak mayıs ve haziran ayında bir o kadar daha kişinin işe girmesini beklediklerini söyledi.

‘ALLAHIN İZNİYLE ERİYOR’

Albayrak “dışarıdan ekonomiye yönelik hiçbir temeli olmadan oluşturulan saldırıların etkisinin Allah’ın izniyle yavaş yavaş daha da eridiğini, ekonominin daha da güçleneceğini” ileri sürdü. Albayrak enflasyon ve faiz konusunda ise şunları kaydetti:

“Enflasyon ve faiz. En son o kaldı. Enflasyonu yüzde 25 ve 30’lardan şimdi 18’lere düşürdük. Buradan çok net söylüyorum, 3 ay sonra eylül ve ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız. Bu ne demek? Aynı şekilde faizler de güçlü bir şekilde düşmeye başlıyor. Peki faizler düşünce ne olacak? İş dünyamız ve şirketlerimiz yavaş yavaş daha da finansmana erişim, faiz giderleri düştüğü için daha çok yatırımlarını güçlendirecekler. Dünyada hiçbir ülkenin maruz kalmadığı kadar son 8 aydaki şu saldırıları Allah’ın yardımı, milletin desteği ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hiçbir ülkenin ortaya koyamadığı hızlı bir süreçte püskürttük. Artık bundan sonra çok daha güçlü adımlarla önümüz açık ama şunu görmemiz lazım. Bu coğrafyada bin yıldır beka mücadelesi veren bir millet olarak hiçbir zaman eğilmedik, bükülmedik, yıkılmadık.”