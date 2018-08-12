Berat Albayrak'tan dolar kuru açıklaması: Saldırı göstergesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte 7 TL'yi aşan Dolar/TL kuruna ilişkin açıklamada bulundu.

Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Aksiyon planımızı hazırladık. Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi. Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten. Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir. Gerekirse mali kural uygularız. Döviz hesaplarını TL'ye çevirmek veya el koymak asla olmaz. Mevduatların TL'ye çevrilmesi çok ileri bir iddia.Mevduatlara asla el konulmayacak. Bankalarımızla birlikte kurdaki bu dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ’ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız. Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır."