Berat Albayrak'tan ABD açıklaması: Masada çözüme yönelik güçlü bir irade var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD krizine ilişkin konuşarak 'Masada çözüme yönelik güçlü bir irade var' ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV'de ABD ile yaşanan krize dair konuştu.

ABD ile yaşanan krize ilişkin "Masada çözüme yönelik güçlü bir irade var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşme gerçekleştirmiş, görüşmede "çözüm bulunmasında" mutabık kalınmıştı.

Albayrak konuyla ilgili şunları söyledi:

"Rasyonel bir akılla süreci yönetmek lazım. İki ülke ilişkileri tarihi geçmişi olan ilişkiler. Güçlü tarihi ilişkileri bu çerçevede değerledirip yönetmek lazım. Son dönemki gelişmelerin bu hassas teraziyle yürütülmesi lazım. Devlet ağırlığını elden bırakmamak lazım. Sabah gerçekleşen dışişleri bakanları arasındaki görüşme iradenin masada olduğunu görüyoruz. ABD ile ilişkilerde bugünden yarına bakmamak lazım. Sabah Dışişleri Bakanımızla da görüştüm. İki ülke arasında güçlü bir iradenin masada olduğu ortaya koyulmuş. İki ülkenin Dışişleri Bakanı da çözüm yönünde irade ortaya koymaya yönelik netice alınmış."