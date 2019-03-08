Berat Albayrak'ın yardımcısı Turkcell'in yönetim kuruluna atandı

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak'ın yardımcısı Bülent Aksu, Turkcell'in yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak'ın yardımcısı Bülent Aksu, Türk Telekom'dan Turkcell'e atandı.

Türk Telekom'daki görevlerinden ayrılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

Turkcell'den KAP'a dün yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu, dün aldığı kararla, Bekir Pakdemirli'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Bülent Aksu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir" denildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Türk Telekom'dan yine dün KAP'A yapılan açıklamada ise, "Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Bülent Aksu şirketimizdeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Bülent Aksu'nun istifası üzerine boşalan üyeliğe Aclan Acar atanmıştır" ifadeleri yer aldı.