Berat Albayrak'ın hukuksuz propaganda tacizi sürüyor

Seçim kampanyası için kamuya ait tüm kaynakları kullanan AKP'nin 'propaganda' adı altındaki tacizleri sürüyor. AKP'nin İstanbul 1. bölge milletvekili adayı Berat Albayrak'ın, kişisel verilerin korunması kanununu hiçe sayarak yurttaşların telefonlarına gönderdiği kısa mesajlar artık taciz boyutuna ulaştı. Albayrak'ın bu hukuksuz propagandasına maruz kalan yurttaşlar tepki göstermeye devam ediyor.

Seçim kampanyası için kamuya ait tüm kaynakları kullanan AKP'nin 'propaganda' adı altındaki tacizleri sürüyor. AKP'nin İstanbul 1. bölge milletvekili adayı Berat Albayrak'ın, kişisel verilerin korunması kanununu hiçe sayarak yurttaşların telefonlarına gönderdiği kısa mesajlar artık taciz boyutuna ulaştı. Albayrak'ın bu hukuksuz propagandasına maruz kalan yurttaşlar tepki göstermeye devam ediyor.

Berat Albayrak adına yurttaşların telefonlarına bugün de video görüntüsü de içeren şu mesaj iletildi:

HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, aynı bölgede AKP adayı olan Berat Albayrak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Geçen hafta suç duyurusunda bulunan Aydemir Güler, "kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasının ve kullanılmasının suç olduğunu" belirterek tüm yurttaşları da suç duyurusunda bulunmaya çağırmıştı.