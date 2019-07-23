Berat Albayrak'ı kızdıran anket sonucu

PİAR Araştırma'nın yaptığı anket sonucuna göre, Berat Albayrak en çok tanınan bakan olurken, Albayrak'ı başarılı bulanların oranı yüzde 2,1'de kaldı, başarısız diyenlerin oranı 88,2 oldu.

PİAR Araştırma'nın bakanların tanınırlığı ve başarı durumuna ilişkin yaptığı anket AKP'de tartışma konusu oldu.

Aralarında gerilim olduğu belirtilen Berat Albayrak ile Süleyman Soylu için anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Anket sonucuna göre Berat Albayrak en çok tanınan bakan olurken, ankete katılanların yüzde 88,2'si Albayrak'ı başarısız bulduğunu söyledi.

Albayrak'ı başarılı bulduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 2,1'de kaldı. Anket katılanların 9,3'ü ise "fikrim yok" dedi.

Ankete göre Albayrak’tan sonra en çok tanınan bakan 72,5'le İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Ankete göre Soylu'yu başarılı bulanların oranı yüzde 45,2 oldu.