Berat Albayrak'a tepki: Bazı gazeteciler basın toplantısına alınmadı

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Hazine Bakanı Berat Albayrak ile yaptığı basın toplantısında, 'Bazı AB gazetecilerinin bu basın toplantısına girmesine müsaade edilmediğini duydum' dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen bazı AB gazetecilerinin Hazine Bakanı Berat Albayrak ile yapacağı toplantıya alınmadığını söyledi.

Katainen, "Bazı AB gazetecilerinin bu basın toplantısına girmesine müsaade edilmediğini duydum. Maalesef çok üzüldüm. Türkiye’deki yetkililerden bu konuda bir düzeltme yapılmasını rica ediyorum. Gelecek için de bu konu ile ilgili adım atılmasını bekliyoruz" dedi.

Gazetecilerin konu hakkında sorduğu soruları da yanıtlayan Katainen, “Maalesef bütün detaylara hakim değilim. Sadece duyum olarak bana iletildi. Ancak hakikaten üzüntü duyuyorum. AB gazetecilerinin hepsi bu basın toplantısına katılamadılar. Çalışmalar sürüyor. Bu konu ile ayrıntıları bilmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim ama basın özgürlüğü dünyanın her yerinde temel bir haktır” diye konuştu.

Bakan Albayrak ise yabancı basın mensuplarının akreditasyon yenileme sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.