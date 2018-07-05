Berat Albayrak ve İbrahim Kalın'ın görevi belli oldu: 4 AKP'li istifa edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı Bakanlar Kurulu'na ilişkin tartışmalar sürerken, AKP'den 4 vekilin bakanlık için istifa edeceği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Temmuz'da Meclis'te yemin edip yeni Bakanlar Kurulu'nu açıklayacak. "Yeni Bakanlar Kurulu'nda kimler yer alacak?" sorusu AKP kulislerini hareketlendirdi.

Yurt'ta yer alan habere göre, AKP Kulisleri 9 temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Bakanlar Kurulu'na kilitlendi. Kulislerde Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AKP'de milletvekili seçilen 4 ismin de Bakanlık için vekillikten istifa edeceği belirtiliyor. Bu 4 milletvekilinden birinin İstanbul Birinci Bölge'den Meclise giren Enerji Bakanı Berat Albayrak olacağı ifade ediliyor. Diğer 3 isim içinse 5-6 vekilin adı geçiyor.