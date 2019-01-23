Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Tek endişem olası bir küresel durgunluk. Küresel ticaretin daralması ve dış konjonktürel zorluklar olabilir' diyerek, 'Bankaları desteklemek gerekirse yeterli mali alanımız var' ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide resesyon öngörmediklerini belirterek, “Tek endişem olası bir küresel durgunluk. Küresel ticaretin daralması ve dış konjonktürel zorluklar olabilir” dedi. Albayrak, “BDDK finansal istikrarı korumak için gerekli önlemleri almaya hazır. Bankaları desteklemek gerekirse yeterli mali alanımız var” diye konuştu.

Reuters'e konuşan Albayrak, seçimlerin mali duruma etkisine ilişkin açıklamasında, “Sözüme güvenin, mali disiplinden taviz yok” dedi.

'HALKBANK KONUSUNDA DİYALOG İÇERİSİNDEYİZ'

"Resesyon öngörmediklerini ancak 2018 son çeyrek ve 2019 ilk çeyrekte büyümenin bir miktar zayıf kalabileceğini" söyleyen Albayrak, “Şu anda resesyon öngörmüyoruz. 2019 büyüme hedefleri ulaşılabilir. Bu yılın ilk bölümü yeniden dengelenmenin devamı, ikinci bölümü toparlanma olacak” ifadesini kullandı.

Albayrak, “BDDK finansal istikrarı korumak için gerekli önlemleri almaya hazır. Bankaları desteklemek gerekirse yeterli mali alanımız var. Halkbank konusunda yapıcı diyalog içindeyiz, yakın gelecekte olumlu sonuç bekliyoruz” diye konuştu.

'ENFLASYON YÜZDE 15'E İNECEK'

“Enflasyonu bu yıl yüzde 15 civarına indireceğiz” diyen Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

“YEP hedeflerine sadığız. Büyümede 2018 4 çeyrek ve 2019 1. çeyrek biraz daha zayıf olabilir. Bundan sonra daha güçlü toparlanma olacağı görülüyor. Tek endişem olası bir küresel durgunluk. Küresel ticaretin daralması ve dış konjonktürel zorluklar olabilir.”

Albayrak, bir sonraki PPK kararında faiz indiriminin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya, “Merkez Bankası işini yapıyor. Mart ayında ne yapacaklarını bilmiyorum. Ama bir şeyi biliyorum, ne yaparlarsa yapsın analitik bir titizlikle yapıyorlar” yanıtını verdi.

‘ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ ENFLASYONA ETKİSİ SINIRLI OLACAK’

Ekonomistlerin asgari ücret artışının enflasyona 1.5-2 puan etkisi olacağına dönük hesaplamalarına ve bunun enflasyonla mücadeleye ters düşüp düşmeyeceğine dönük bir soruya ise Albayrak şöyle yanıt verdi:

“Böyle bir yansımayı öneren ekonomistlerin temellerinin ne olduğunu anlıyorum. Ancak, analitik bir bakış açısıyla, bu argüman hakkında iki önemli şüphem var. Bunlardan ilki, Türkiye’de TÜFE’nin temel etmeni uzun zamandır döviz kuru. Asgari ücretliler genellikle paralarını temel mal ve hizmetlere harcıyorlar. Bu yüzden, bu cephede oldukça sınırlı bir döviz talebi bekliyorum. Dolayısıyla, döviz kurundaki etki hiçe yakın olacak."