Berat Albayrak tanzim satışının kimin fikri olduğunu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Tanzim fikrinin babası Cumhurbaşkanımızdır. Stratejik alanlarda devlet olmak zorunda' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.

Tartışma konusu olan tanzim satışlarına ilişkin konuşan Albayrak, "Ocağın son iki haftasında koordineli bir hareketlilik var. Bahanesi ne seralar, fırtına, yağmur... 6-7 liralık biber 20-25 liraya nasıl çıkar bir anda. Hallerimize baktığımızda bu hallerdeki firmalar, siyasi noktadaki uyum oluşturduğu noktalar bizi bir yere götürdü. Bu süreç neyi doğurdu? Tanzim fikrinin babası Cumhurbaşkanımızdır. Stratejik alanlarda devlet olmak zorunda" dedi.