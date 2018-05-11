Berat Albayrak: TANAP'ı 12 Haziran'da hizmete alıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'TANAP projesini 12 Haziran'da hizmete alıyoruz' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TANAP projesindeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Albayrak, "12 Haziran'da hizmete alıyoruz" dedi.

Albayrak, Akdeniz'de bu yaz ilk derin deniz sondajının gerçekleştirileceğini söyledi.

TANAP NEDİR?

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazı öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşımayı amaçlıyor.

TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır.