Berat Albayrak: Sermaye kontrolleri asla gündemimizde olmayacak

Berat Albayrak, yabancı yatırımcıların katılımıyla telekonferans gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmayacak' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yabancı yatırımcıların katılımıyla telekonferans gerçekleştirdi.

Citibank, Deutsche Bank, HSBC ve DOME koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, Albayrak, Türkiye ekonomisinin durumuna ilişkin sermayedarlara güvence verdi.

"Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmayacak" diye konuşan Albayrak, "Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü, açık döviz pozisyonu yok" iddiasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılara yaptığı konuşmanın satır başları şu şekilde:

-Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız

-Bütün ülke içi zorlukları anlıyoruz ve farkındayız

-Şu anda piyasa düzensizliğiyle uğraşıyoruz

'AÇIK DÖVİZ POZİSYONU YOK'

-Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü, açık döviz pozisyonu yok

-Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek pozisyonda

-Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadı

-FX borçlanmasını kısacak önlemleri zaten almıştık

'BANKACILIK SEKTÖRÜNE DESTEK KONUSUNDA TEREDDÜT YOK'

-Bankacılık sektörü mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede, sektöre destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz

-Türkiye yüksek kaldıracı olan bir ülke değil, borçlar ilk çeyrek itibariyle GSYH'nin yüzde 137'si

'ENFLASYONU DÜŞÜRMEK ÖNCELİĞİMİZ'

-Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz, mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz

-Enflasyonla mücadelede merkez bankasının ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacağız

'MALİ SIKILAŞMAYI SAĞLAYACAĞIZ'

-Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz

-Odaklandığımız ana konu mali politikalarla faiz dışı fazlayı desteklemek

-Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz.

'İSTİHDAM PİYASASININ ESNEKLİĞİ ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA'

-İstihdam piyasasının esnekliği önceliklerimiz arasında

-Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor

-Çerçeveler serbest piyasa doğrultusunda oluşacak,sermaye kontrolleri hiç biraz zaman gündemimizde olmayacak

-Güveni artırmak için her tülü adımı atacağız

-Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil

'IMF PLANI YOK'

-Bir IMF planı yok

-Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık

-Mali disiplin ekonominin en temel çıpalarından biri

'HÜKÜMET HARCAMALARI KISILACAK'

-Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz

-Yıl sonu için faiz dışı fazla 6 milyar lira

-Para politikası enflasyonla tek başına mücadele için yeterli değil

'HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUZ'

-Para ve maliye politikasının koordineli ve dengeli olması gerekiyor

-Yeni bakanlık ve para politikasının koordinesi önemli

-Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz

-Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak

'YAPTIRIM MAĞDURLARIYLA KOORDİNE OLMAMIZ GEREKİYOR'

-Bir kaç hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız

-Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalacağız

-Daha ılımlı bir büyüme bekliyoruz

-ABD yaptırımları sorunu ile bir çok ülke karşılaşıyor, koordine olmamız gerekli