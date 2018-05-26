Berat Albayrak: Rusya ile anlaşmaya vardık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü tahkim süreci için anlaşmaya vardığını ve bir milyar dolarlık hakkın seçimden önce Hazine'ye alınacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Rusya ile yürüttüğümüz tahkim süreci için anlaşmaya vardık" dedi.

Albayrak, "2015-2016 yılındaki doğalgaz fiyatında yüzde 10,25'lik indirim konusunda anlaştık. Artık tahkim yok, mahkemeleri çektik. İndirimimizi aldık. Yaklaşık 1 milyar dolarlık hakkımızı seçimden önce Hazinemize alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak, "Türkiye, 8 uluslararası boru hattının geçtiği dünyadaki tek ülke. Bu anlamda ülkemizi petrol ve gazın merkezi yapmak adına TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi de bunlardan bir tanesi. Rusya ile bir ikinci konuda daha mutabık kaldık. O da TürkAkım projesinin ikinci hattını 2019'un sonuna kadar Rusya ile birlikte tamamlayacağız. 2019 bitmeden önce bir büyük, çılgın projemizi daha hayata geçireceğiz" diye konuştu.