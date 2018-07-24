Berat Albayrak patronlarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün patronlarla bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, patronlarla yaptıkları toplantı sonrası açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak "Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik" derken, "Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜRSAB Başkanı Firuz Barboros Bağlıkaya'nın yanı sıra, işadamları Murat Ülker, Hüsnü Özyeğin, Ali Kibar, Vahap Küçük, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet Ali Aydınlar, Hasan Çolakoğlu, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdülkadir Konukoğlu, Mehmet Torun, Kazım Türker, Tuncay Özilhan, Ahmet Firuzhan Kanatlı ve Mehmet Cengiz'in katıldığı öğrenildi.

Albayrak, toplantı sonrası şu ifadeleri kullandı:

*Bugün yaptığımız toplantıda enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme sağlanması, bütçe disiplini, Türkıye’nın yeni döneme ilişkin potansiyelinin belirlenmesı konularında katılımcıların görüşleri dinlendi.

*Bu kapsamda bir kez daha tüm paydaşların katkıları ile ayakları yere basan, bu hedeflere odaklanmış bir OVP oluşturma çalışmaları devam etmekte.

*Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verilecektir.

*Açıklanacak yeni plan OVP ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacak.

*Yeni planın ve atılacak adımların enflasyon ile mücadele için vereceği katkı kısa sürede görünür olacak ve tedbirler kararlılıkla alınacak.

*Enflasyonla mücadele, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlar ile eş güdüm içerisinde, bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalar ile yürütülecektir.

*2018 malı yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlandı.

*Kamu nakit varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılması ile alakalı yasal düzenlemeler hayata geçirilecek.