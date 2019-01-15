Berat Albayrak mutlu: Bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngördük, 72,6 oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Yeni Ekonomik Program’da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçe açığına ilişkin açıklamada bulundu.

"Yeni Ekonomik Program’da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur" diyen Albayrak, "YEP’te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk" ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Aralık ayında bütçe açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında azalış göstererek 18,1 Milyar TL olarak gerçekleşti. Aralık ayında bütçe gelirleri yüzde yüzde 19,9 oranında artış göstererek 55,9 Milyar TL'den 67,0 Milyar TL tutarına ulaştı" diye konuştu.