Berat Albayrak konuşuyor: Bütçe açığının 72.1 milyar TL olmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Bütçe görüşmelerinde konuşuyor. Albayrak, '2018 yılında bütçe açığının 72.1 milyar TL, 2019'da bütçe açığının 80.6 milyar TL olmasını bekliyoruz. 2019 yılı bütçesinin en önemli özelliklerinden biri tasarruf bütçesidir' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçe görüşmeleri kapsamında Meclis'te açıklamalarda bulunuyor.

"Türkiye 2018'de de güçlü büyüme seyrin sürdürmüştür. Finansal istikrarı desteklemek amacıyla gerekli tedbirler alındı. Sıkı para ve maliye politikasıyla ekonomide dengelenme politikası sürdürülecek. Dengelenme süreci enflasyon göstergelerinde de etkisini gösterdi" diyen Albayrak, "Son dönemde düşen petrol fiyatları petrol ihracatçılarını olumsuz etkileyecektir. Gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin hız kesmesi beklenmektedir. Yılın 3. çeyreğinde iç talep ivme kaybetti. Kasım ayından sonra Aralık ayında da devam edecek KDV indirimlerinin ve enerji fiyatlarında zam yapılmayacağı etkisiyle enflasyonla mücadelede güçlü bir yapı yakalayacağımıza inanıyoruz. YEP'teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Ekonomideki dengelenme olumlu seyretmekte. 2017 yılında 157 milyar dolara yükselen ihracatımız, bu artışı sürdürerek kasım ayında en yüksek değere ulaşmıştır ve yıl sonunda 170 milyar dolar hedefini yakalayacaktır.

Turizmde yaşanan toparlanma cari açığın düşmesinde etkili olmuştur. Artan turist sayısına bağlı olarak turizm gelirlerimizde önemli artışlar yaşanmıştır. Yıllık bazda 38,9 milyon kişiyle rekor seviyeye ulaşmıştır. 2018 yılı mayıs ayı itibari ile cari dengelenmede çok iyi bir iyileşme görüyoruz. Ekim ve kasım aylarında da cari fazla vereceğimizi göreceğiz.

Küresel ekonomide riskler ve yavaşlayan büyüme ortamı göz önünde alındığında Türkiye ekonomisinin sermaye akımı ve jeopololitik risklere karşı zayıf kalmasının önüne geçilmesi büyük bir önem arz etmektedir.

Kamu maliyesinde 2002 yılından bu yana yaptığımız reformlar sayesinde bütçe açıklarını ve borç stoklarını çok düşük seviyelere indirdik. Kamu borç yükümüzde tarihin en düşük seviyelerindedir. 2002 yılında yüzde 72,1 olan kamu borç stogunun milli gelire oranı 2017 yılında yüzde 28,3 olmuştur.

2018 yılında bütçe açığının 72.1 milyar TL, 2019'da bütçe açığının 80.6 milyar TL olmasını bekliyoruz. Personel giderleri yüzde 35 artacak.

Yeni ekonomi programında mali disiplin ekonomi politikasının temel çıpası olarak başta tasarruflar olmak üzere uygulamaya konulacak. Yapısal tedbirlere merkezi yönetim bütçe açığının gayri safi yurt dışı hasılaya oranını program boyunca yüzde 2'nin altında tutacağız.

Bu çerçevede 2017 yılında yüzde 1,5 olarak gerçekleşen merkezi yönetim bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranını 2018 yılında 1,9 ve 2019 yılında ise yüzde 1,8 olarak öngörüyoruz.

Buna bağlı olarak, 2017'de yüzde 1,8 olan genel devlet açığının 2018 yılında yüzde 2,4 ve 2019 yılında yüzde 1,6 olmasını hedefledik.

Enflasyon farkı (emekli ve memur zamları) dahil zamlarla emeklilere verilen bayram ikramiyeleriyle yüzde 36,5 oranında artış yaşamıştır.

2019 yılı bütçesinin en önemli özelliklerinden biri tasarruf bütçesidir.