Berat Albayrak: Kadınların ekonomiden anlamasına şaşırdım

Berat Albayrak Borsa İstanbul Gong töreninde açıklamalarda bulundu. Albayrak, kadınların ekonomiden anlamasına şaşırdığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dile getirdiği 8 Mart mesajında yakın zamanda katıldığı bir panelden söz ederek, "Hanımlar ev ekonomisi soracaklar sandım. Bir sorular geldi. Eline su dökemeyeceğimiz maliyecilerin soramayacağı sorular sordular. Ekonominin detaylarına ne kadar vakıf olduklarına şaşırdım" diye konuştu.

Albayrak, şunları kaydetti:

Tüm bu temaslarda müthiş bir enerji alıyoruz. Ülkemizin daha ileriye gidebilmesi için taşıdıkları heyecan ve farkındalık şahsıma ekstra bir motivasyon sağlıyor.

Hanımlar ev ekonomisi soracaklar sandım. Bir sorular geldi. Eline su dökemeyeceğimiz maliyecilerin soramayacağı sorular sordular. Ekonominin detaylarına ne kadar vakıf olduklarına şaşırdım.

Tüm toplumsal alanlarda kadınlarımızın daha görünür olması cinsiyet ayrımcılığının son bulmasını hedefliyoruz. Değerli misafirler unutulmamalı ki Türkiye cinsiyet ayrımcılığı ile mücadelede çok önemli bir yere sahip