Berat Albayrak IMF’de: Stand-by iddiası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Washington'a hareket etti. Albayrak'ın IMF’yle bir ‘Stand-by’ anlaşması için nabız yoklaması yapması bekleniyor.

IMF ve Dünya Bankası yarı yıl toplantıları bugün başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomik planı açıklamasından hemen sonra Ankara’dan Washington’a hareket etti. Albayrak, IMF yetkililerine yeni ekonomik paketi anlatacak. Albayrak’ın ABD Hazine yetkilileri ve G-20 üyesi bazı ülke Maliye Bakanlarından randevu talep ettiği öğrenildi. Albayrak’a Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya eşlik ediyor. Tele 1'den Yılmaz Polat'ın haberine göre, Albayrak’ın IMF’yle bir ‘Stand-by’ anlaşması için nabız yoklaması yapmasının beklendiği öne sürüldü. İLGİLİ HABER TKP Emek Merkezi: İşçiden alıp patrona veriyorlar