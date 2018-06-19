Berat Albayrak hukuksuz propaganda tacizine devam ediyor

AKP'nin İstanbul 1. bölge milletvekili adayı Berat Albayrak'ın, kişisel verilerin korunması kanununu hiçe sayarak yurttaşların telefonlarına gönderdiği 'propaganda' mesajları tüm tepkilere rağmen sürüyor.

Seçim kampanyası için kamuya ait tüm kaynakları kullanan AKP'nin 'propaganda' adı altındaki tacizleri sürüyor.

AKP'nin İstanbul 1. bölge milletvekili adayı Berat Albayrak, kişisel verilerin korunması kanununu hiçe sayarak yurttaşların telefonlarına kısa mesaj göndermeye devam ediyor. Albayrak'ın bu hukuksuz propagandasına maruz kalan yurttaşların tepkileri ise sürüyor.

AKP'nin İstanbul 2. bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu'nun da bölgedeki yurttaşlara benzer mesajlar gönderdiği biliniyor.

Albayrak'ın bugünkü mesajı şu şekilde:

HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, aynı bölgede AKP adayı olan Berat Albayrak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Geçen hafta suç duyurusunda bulunan Aydemir Güler, "kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasının ve kullanılmasının suç olduğunu" belirterek tüm yurttaşları da suç duyurusunda bulunmaya çağırmıştı.