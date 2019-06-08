'Berat Albayrak G20 Maliye Bakanları zirvesine katılmıyor'

Berat Albayrak’ın Japonya'da yapılan G20 Hazine ve Maliye Bakanları Zirvesi’ne katılmayacağı, ay sonunda yapılacak G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Erdoğan’a eşlik edeceği belirtiliyor.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün ve yarın Japonya’nın Fukuoka şehrinde yapılacak Hazine ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları Zirvesi’ne katılmayacağını yazdı.

Buna göre zirvede Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya temsil edecek.

Albayrak’ın Haziran sonunda Japonya’nın Osaka kentinde yapılacak G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde AKP’li Cumhurbaşkanı ve kayınpederi Tayyip Erdoğan’a eşlik edeceği belirtildi.

Yetkin yazısında, Bakanlık kaynaklarının Albayrak’ın bu haftasonu düzenlenen zirveye katılmamasını “Nisan ayında Washington’da uluslararası mali çevrelerle ‘zaten görüşmeleri olmasına’ ve liderler zirvesi öncesi ayrı bir maliye bakanları toplantısına katılacak olmasına” bağladıklarını kaydetti.

Kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda Yetkin, Erdoğan’ın “28-29 Haziran tarihlerinde Osaka şehrinde yapılacak G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılmasının beklendiğini” aktardı ve Albayrak’ın resmen açıklanmasa da bu ziyarette Erdoğan’a eşlik edeceğinin belirtildiğini yazdı.