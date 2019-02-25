Berat Albayrak: Faizler daha da inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Ağustos-Eylül döneminin etkisi tamamen silindi. Faizler daha da inecek' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

"2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. KOBİ, esnaf ve sanayicimiz günbegün rahatlama hissediyor. 2009 yılından bu yana 10 milyon yeni istihdam oluşturuldu. Bölgesel istihdam teşviklerini bir yıl uzatma kararı aldık. 6 puanlık SGK teşviği 2019 yılında da devam edecek" diyen Albayrak, faiz tartışmalarına ilişkin ise, "Faizler daha da inecek" diyen Albayrak, "Faizlerde ağustos-eylül döneminin etkisi tamamen silindi" ifadelerini kullandı.