Berat Albayrak: Erdoğan 'Ay'a 4 şeritli yol yapacağım' dese inanırız diyen seçmenimiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak, 'Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi ki, 'Vala Ak Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım derse, Vallahi inanırız' Yani Ak Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki...' ifadelerini kullandı.

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'de Sondaj Gemisi için düzenlenen törende konuştu. AKP seçmenlerine ilişkin ilginç bir açıklamada bulunan Albayrak, "Birileri konuşuyor. Birileri de yapıyor. Türkiye'de Ak Parti olarak biz hep yapan tarafında olduk. Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi ki, "Vala Ak Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım derse, Vallahi inanırız". Yani Ak Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki, icraat ve hayata geçirme noktasında böyle bir teveccühe mahsar olmuş" ifadelerini kullandı.