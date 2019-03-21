Berat Albayrak: Elinde döviz olan 'eyvah eyvah' diyor olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'ABD Merkez Bankası'nın kararları sonrası elinde döviz olan 'eyvah eyvah' diyor olabilir' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen Otomotiv Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

"Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi her geçen gün kendini geliştirerek yoluna devam ediyor. Ekonomimiz bir toparlanma ve dengelenme dönemine girdi tüm ekonomik göstergeler bunu gösteriyor" iddiasında bulunan Albayrak, "ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) kararları sonrası elinde döviz olan 'eyvah eyvah' diyor olabilir" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranları değiştirmeyerek 2,25-2,50 aralığında sabit bırakmıştı.