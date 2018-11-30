Berat Albayrak ekonomik sorunları böyle anlattı: Her şey Gezi ile başladı...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ekonomik sorunları anlattı.2013 yılından bu yana iç ve dış şoklara maruz kalındığını iddia eden Albayrak, her şeyin 'Gezi'yle başladığını' iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2019 yılı bütçe görüşmelerinde ekonomideki son gelişmelerle ilgili milletvekillerinin bazı sorularını yazılı yanıtladı.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Albayrak, MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın kalkınma hedeflerinden sapılmasıyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

KALKINMA HEDEFLERİNDEN SAPILDI

Albayrak’ın açıklamasına göre 10. Kalkınma Planı Aralık 2013’te yayınlandı. IMF’nin Nisan 2013 tarihli Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’na göre küresel ekonominin 2014-2018 döneminde ortalama yüzde 4.4 oranında büyümesi tahmin edilmekteydi. 2014-2017 döneminde küresel büyüme ortalama olarak yüzde 3.5 seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılında ise küresel ekonominin yüzde 3.7 büyümesi tahmin edildi. Böylece 2014-2018 döneminde küresel ekonomi büyümesi yüzde 3.6 ile o dönemki tahminin yaklaşık yüzde 0.8 puan aşağısında kaldı.

Aynı dönemde dünya ticaret hacmi artışı beklentisi yüzde 6.1 iken 2014-2017 döneminde yüzde 3.5 seviyesinde gerçekleşti. Küresel ekonominin beklentilerin altında performans sergilemesi Türkiye’nin göstergelerini de olumsuz etkiledi.

'İÇERİDEN DIŞARIDAN 5 YILDA 7 ŞOK'

Albayrak yanıtında bunlara ilave olarak ekonominin "2013 yılından bu yana iç ve dış şoklara maruz kaldığını" öne sürdü. Söz konusu şoklar bir şema ile anlatıldı.

Şemaya göre ekonomiye yönelik iç şoklar Mayıs 2013’te Gezi ile başladı. İç şoklar arasında ayrıca 17-25 Aralık Yargı Darbesi Girişimi, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Avrupa Merkez Bankası Parasal Sıkılaştırma sayıldı.

Yıllar itibariyle gelişmeleri anlatan çizelgede dış şoklar ise sırasıyla 2013 Mayıs FED Sıkılaşma Duyurusu, Aralık 2015 FED Faiz Artırımının Başlaması ve 2018 ABD ile İlişkilerde Son Gelişmeler olarak sıralandı. Albayrak yanıtında "Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ekonomide dengelenme sağlandıktan sonra Güçlü Türkiye hedeflerine ulaşmanın öncelikli amaç olduğunu" söyledi.

Albayrak tarafından kullanılan şema şöyle: