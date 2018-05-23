Berat Albayrak: Ekonomi üzerinde çok açık, net bir operasyon söz konusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye ekonomisi çok sağlam ve güçlü temeller üzerine oturmuş durumda. Çok açık, net bir operasyon söz konusu' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Albayrak, “Türkiye ekonomisi çok sağlam ve güçlü temeller üzerine oturmuş durumda. Çok açık, net bir operasyon söz konusu. Herkes şunu biliyor: Birileri kol kesme pahasına, yani Türkiye’deki siyasi gündemi ekonomi üzerinden etkilemeye yönelik yurt dışı kaynaklı zarar etme pahasına, Türkiye’nin sakalını kesmeye çalışıyor. Ben de diyorum ki 25 Haziran’dan sonra Türkiye’nin sakalları uzar ama o masada birilerinin kolu hep kalır” dedi.

Bakanlık beklerken vekil adayı olmasına ilişkin ise Albayrak şu açıklamayı yaptı: