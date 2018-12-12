Berat Albayrak: Daha yeni başladık...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği toplantısında ekonomiye ilişkin, 'Daha yeni başladık. 2019'da seçimlere rağmen disiplinden taviz vermeyeceğiz' dedi. Albayrak'ın bakanlık görevine gelmesi sonrası Euro ve Dolar rekor kırmış, enflasyon 2003'ten sonra en yüksek düzeye ulaşmıştı.

Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından yedincisi düzenlenen zirvede Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak cari açıkta 30 milyarın altına inileceğini ifade ederken, "Haziran'da cari işlemler ve dış ticaret dengesindeki güçlü olumlu işlemler de bunu gösteriyor. Cari işlemlerde Kasım ve Aralık'taki sinyaller güçlü hedefin devam edeceği ve ekim itibariyle 39,4 milyara inmiştir. Devam ederek 30'un altına ineceğiz. İthalattaki köpüğün azalması, ihracattaki artışla dengelenmeyi yaşayacak. En önemli noktalardan biri bu" dedi.

"Son dönemde piyasalardaki gelişmeler, önümüzdeki dönemde büyümenin YEP'te öngördüğümüz gibi gideceğine işaret ediyor. İç ve dışta pek çok olumsuzluğun olduğu dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif görünümüne devam etmesi, zamanında aldığımız kararların doğru olduğuna işarettir" diyen Albayrak, "2019'a giriyoruz. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, yüksek bir motivasyon ve azimle... Daha yeni başladık. 2019'da seçimlere rağmen disiplinden taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın bakanlık görevine gelmesi sonrası Euro ve Dolar rekor kırmış, enflasyon 2003'ten sonra en yüksek düzeye ulaşmıştı.