Berat Albayrak: 'Çok etkin' Merkez Bankası yapısal sorunları çözecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Merkez Bankası'nın 'çok etkin' olacağını söyleyen Albayrak, mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söyledi. Şirket borçlarıyla ilgili sıkıntı olmadığını öne süren Albayrak, bankacılık sisteminin durumunun da çok iyi olduğunu iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Merkez Bankası'nın "hiç olmadığı" kadar etkin olacağını söyleyen Albayrak, mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söyledi. Albayrak'ın, Mehmet Şimşek'e benzer şekilde "ekonomide dengelenme"ye vurgu yaptığı görüldü. Albayrak'ın enflasyon başta olmak üzere "çok etkin" Merkez Bankası ile yapısal sorunları çözme iddiası akıllara fiyat müdahalelerini getirdi.

Temel önceliğin enflasyonun düşürülmesi olacağını belirten Albayrak, enflasyonla mücadelede tüm yükün para politikası üzerinde kalmayacağını vurguladı. Albayrak, "Yeni dönemde hem para politikası ve maliye politikası arasındaki koordinasyon süreklilik arz edecek hem de fiyat istikrarına risk oluşturan yapısal unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek" dedi.

MERKEZ BANKASI'NIN KONUMU

Merkez Bankasının, fiyat istikrarını sağlamak ve para politikasının etkinliğini belirlemek açısından önemli rol oynayan sorumlu aktör olduğunu hatırlatan Albayrak, bankanın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı.

Albayrak, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez" diye konuştu.

Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelede özellikle yapısal kanallardaki tıkanıklıkları açarak ve politika eşgüdümünü güçlendirerek Merkez Bankası'nın hareket alanını genişleteceklerini vurgulayan Albayrak, "Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak" ifadesini kullandı.

'MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK'

Mali disiplinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Albayrak, etkin ve verimli yatırımları önceliklendirecek, maliyetlerin bütçeye uyumunu sağlayacak yapısal dönüşümleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Albayrak, OVP dönemi boyunca ve sonrasında mali disiplinden taviz vermeden, bütçe dengesinin OVP hedefleri doğrultusunda gerçekleşmesini temin edecek şekilde etkin maliye politikaları uygulayacaklarını söyledi.

Ekonominin 2016 yılındaki yavaşlamayı takiben destekleyici politikaların etkisiyle 2017 yılında önemli bir toparlanma sürecine girdiğini anlatan Albayrak, bu süreçte iktisadi faaliyet istikrarlı bir büyüme patikasına yönlendirilirken, hızlı kredi büyümelerinin görüldüğünü aktardı.

Albayrak, ekonominin bu yılın başından itibaren istikrarlı ve sürdürülebilir bir zemine oturma yolunda ilerlediğine dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönemde makro politikaların, enflasyon ve cari dengede iyileşmeye yönelik olarak 'ekonomide dengelenme' önceliğiyle kurgulanacağının altını önemle çizmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

ŞİRKETLERİN BORÇLARI

Türkiye'deki şirketlerin borcuna da değinen Bakan Albayrak, ülkedeki şirketlerin toplam borçlarının gayrisafi milli hasılaya oranının gerek gelişmiş ülkeler gerekse benzer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında makul ve sürdürülebilir seviyede olduğunu dile getirdi. Albayrak, firmaların ve bankaların finansal koşullara uyum ve deneyimlerinin yüksek olduğunu söyledi.

PARA POLİTİKALARI

Albayrak, görevi devraldığı gün yaptığı güçlü para politikası vurgusuna ilişkin, "Güçlü para politikası derken, fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda şekillenen politikalarını kastediyoruz. Makroekonomik denge açısından enflasyonla mücadele öncelikli alanların başında geliyor" dedi.

Türkiye'de daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makroekonomik görünümün düşük enflasyon oranlarına ulaşılarak inşa edilebileceğinin açık olduğunu dile getiren Albayrak, bu nedenle temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankasının para politikasını güçlü bir şekilde uygulamasının esas olacağını bildirdi.

Bakan Albayrak, "Yeni dönemde Merkez Bankasının hedefler doğrultusunda daha öngörülebilir, sade ve kararlı bir para politikası uygulamasının destekçisi olacağız. Hükümet olarak biz de bu politikaların etkinliğini kısıtlayabilecek yapısal engelleri mümkün olduğunca ortadan kaldırarak ve politika eşgüdümünü kuvvetlendirerek para politikasını destekleyeceğiz." diye konuştu.

ÖDENMEYEN BANKA BORÇLARI

Reel sektörün ödenmeyen banka borçlarına yönelik bir soru üzerine de Türkiye'de bankacılık sektörünün performansının ekonominin en güçlü taraflarından biri olduğunu belirten Albayrak, sektörün sermaye yeterlilik oranının dünya ortalamalarının çok üzerinde, yüzde 16,4 olduğunu ifade etti.

Albayrak, finans sektörünün son derece şeffaf bir çerçevede uluslararası kural ve pratiklerle uyumlu faaliyet gösterdiğini, BDDK ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından yine uluslararası kurallara uygun bir şekilde denetlendiğini dile getirdi. Bakan Albayrak, "Bazı bilinen firmaların kamuoyuna yansıyan yeniden yapılandırma talepleri yatırımcılar nezdinde yönelttiğiniz bu soruya zemin teşkil etmiştir ancak yeniden yapılandırma işlemleri bankacılık sektörünün doğası gereği kredi vadelerinin nakit akışlarına uygun şekilde vade uzatımı işlemlerini kapsamaktadır ve genele yaygın bir durum değildir. Finansal istikrar açısından kurumlarımız gerekli çalışmaları yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ

Reel sektör firmalarından finansal kuruluşlara tüm kesimlerin koordinasyon içinde hareket etmesiyle ülkenin sağlam temellere dayalı sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme ortaya koyacağını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Yeni sistem ve etkin koordinasyon amaçlı yeniden yapılandırılan ekonomi yönetimi ile ekonomi politikalarımızı kararlılıkla ve tutarlı bir şekilde uygulayarak makroekonomik hedeflere ulaşılacaktır. Yeni dönemde ekonomi politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak, alınan kararlar hızla hayata geçirilecektir. Gerek firmalarımızın gerekse finans sektörümüzün koordinasyonuyla bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin daha da artacağını göreceğiz."