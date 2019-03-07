Berat Albayrak: Bu yıl vergi uygulamalarında 'ciddi revizyon' geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu yıl içerisinde 'ciddi revizyon'lar yapılacağını belirterek, 'vergi mimarisi ile ilgili çok büyük bir reform süreci başladı' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finans Merkezi Konferansı'nda ekonomik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu yıl içinde vergi revizyonu yapılacağına işaret eden Albayrak, "Vergi uygulamalarında ciddi revizyona gidip bu yıl içerisinde somut adımlar atacağız" derken, "Vergi mimarisi ile ilgili çok büyük bir reform süreci başladı. Bu yıl içinde vergiyle ilgili somut adım atacağız" ifadelerini kullandı.

Türev araçların çeşitliliğinin artırılacağını belirten Albayrak, finans sektörüne ilişkin şu şekilde konuştu: "Türkiye'de bankacılık sistemi var, gerisi maalesef hepinizin malumu. Yüzde 90'ından fazlası bankacılık sektörüyse hangi finansal sistemden bahsediyoruz? Biraz sermaye piyasalarını, sigortacılık piyasalarını genişleteceğiz. Çok açık ve net ifade ediyorum. Atılacak adımlarla ilgili somut, yasal, yönetmelik, sermaye enjeksiyonu da başta olmak üzere, yakın dönemde güzel bir haberimiz olacak, yeni bir fon oluşturulması noktasında... Onu artık seçimden sonraya bırakalım."

Berat Albayrak, "Ziraat Katılım AŞ, Vakıf Katılım Bankası faaliyete geçirildi. İstanbul Tahkim Merkezi'ni kurarak işler hale getirdik, Türkiye Elektronik Fon Dağıtımı Platformu'nu yapılandırdık" dedi.