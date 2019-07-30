Berat Albayrak: Bu haftadan itibaren kredi faizleri düşürülecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Bu haftadan itibaren kamu bankaları basta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz' dedi. Albayrak, Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkarılmasına olumlu bakmadığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, faizde indirim sürecine girildiğini belirterek, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları basta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, basın mensuplarıyla bir araya geldiği buluşmada şu ifadeleri kullandı:

'BU HAFTADAN İTİBAREN KREDİ FAİZLERİNDE İNDİRİM GÖRECEĞİZ'

Türkiye bir faiz indirimi sürecine girdi. Bu haftadan itibaren kamu bankaları basta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da kredi faizi indirimi hareketlenmeleri görüyoruz.

'ENFLASYON YIL SONU HEDEFİN ALTINDA OLACAK'

2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 15,9 hedefinin altında olacak.

Merkez Bankası yedek akçesinin hazineye aktarılmasının para basmayla alakası yok.

KURBAN BAYRAMI AÇIKLAMASI

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmıyorum.