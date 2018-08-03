Berat Albayrak: Bir numaralı hedefimiz enflasyon ve faiz düşüşü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Bir numaralı hedefimiz, öncelikli enflasyon ve faiz düşüşü. Tek haneli rakamlar, ki ben çok net söylüyorum 2019 yılı itibariyle biz tek hanelileri göreceğiz inşallah' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

"Günlük politikalarla Türkiye'yi yönetmememiz lazım. Türkiye olarak biz artık güncel ve gündelik dalgalanmalarla değil yapısal olarak güçlü bir dönüşümü başlattık" diyen Albayrak, "Türkiye olarak sağlıklı bir büyümeyi bütçe disiplini ve dengeli mali disiplinle eşgüdümlü yürütmek durumundayız. Çok daha gerçekçi bir OVP'den bahsediyoruz. Biz artık katılımcı bir düzeyde yoğun bir çerçeveyi ortaya koymamız gerekiyor. Yeni Türkiye vizyonu dediğimiz resmi ortaya koymamız gerekiyor. Küresel değişimi doğru ması ve net hedefleri destekleyen politikaları ortaya koyması gerekiyor. Uyum ortaya koymak gerekiyor. OVP için ilk toplantımızı bu hafta yaptık. Eylül ayının ilk yarısında açıklayacağız. İnandırıcı, güçlü ve kararlı adımlar atacağız. Kamu olarak biz tasarruf sürecini başlattık. Kamuda yüzde 30'a varan tasarruf hedefleniyor. Hazine borçlanma oranını yüzde 125'den yüzde 110'a düşürdük. Türkiye çok güçlü bir ülke. İhracat rakamlarına bakınca bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

NTV'ye konuşan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Piyasadaki dalgalanma ve oluşabilecek kırılganlığı azaltma noktasında enflasyonun dizginlenmesi için ciddi bir hedefimiz var. BDDK'nın tebliği önemli. Cari açığın dengelenmesi. Türkiye hem mali disiplinle fiyat istikrarından ve büyümeden taviz vermeyecek. Dün önemli bir adım attı BDDK. MB'nin adımları hakeza öyle. Türkiye ekonomisi son 1-1,5 yıldır farklı muamelelere maruz kaldı. Risk primi gerçekçi değil. Bunun aşağı yönde kırılacağı ile ilgili hiçbir şüphem yok. Enflasyon ve faizlerin aşağı yönlü inmesini önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Piyasa ile her konuda mutabık kalmayabilirsiniz, farklı baktığımız resimler de olabilir. Merkez Bankası'nın haklı çıktığı bir resim var. Bir numaralı hedefimiz enflasyon ve faiz düşüşü. 2019 yılı itibariyle enflasyonda tek haneleri göreceğiz. Çok somut adımlar atmaya başladık. Beş yıllık öyle güçlü bir resim çizeceğiz ki, adımların hepsinin ne kadar uyumlu olacağını görecek herkes. Türkiye'nin bu trendi hem yatırımcısına hem de vatandaşının refah düzeyinin zenginliğini ortaya koyacak. Piyasaya çok uyumlu ve hızlı hareket etmek lazım. Eylül ayında program açıklandığında bugüne kadarki OVP'lerin hiçbirine benzemeyen bir dönüşümü görecek herkes.

Bu dönemi güçlü ve kararlı ekonomi yönetimiyle birlikte birleştirdiğimizde inanılmaz fırsat penceresi ile karşı karşıyayız. Türkiye küresel ticarette stratejik avantajı olan bir ülke. Batıdan doğuya sanayi üretim dönüşümünü ortaya koyacak şekilde konumlandıracak destek politikalarını. Bakanlarımız özel sektör mantığıyla Türkiye'deki süreçleri, kamunun aklıyla özel sektör mantığını birleştirecek şekilde çok daha dinamik süreci başlattı. Biz güçlük yaşamayacağız. Enflasyon beklentilerin altında, pozitif bir süreç. Yıl sonuna kadar daha da olumlu gelişecek. Biz tedbirleri çok güçlü alıyoruz. Hal yasası ile ilgili adımlar, Ticaret Bakanlığı sürpriz çalışmalar yapıyor.