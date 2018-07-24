Berat Albayrak bazı ekonomistlerle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 Zirvesi'nin ardından dün İstanbul'da bir grup ekonomist, bankacı ve köşe yazarıyla bir araya geldi. Bugünkü Merkez Bankası toplantısı öncesi Albayrak'ın para politikasına yönelik mesaj verip vermediği merak edilirken bir katılımcı bu konuda yorum yapılmadığını ileri sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün bazı ekonomist, bankacı ve köşe yazarlarıyla bir araya geldi. Albayrak'ın katılımcıları dinlediği, iletişimin öneminde bahsettiği vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, dün Dolmabahçe'de öğle saatlerinde ekonomist, bankacı ve ekonomi köşe yazarlarından oluşan bir grupla toplandı. Albayrak'ın toplantıya katılanların güncel gelişmelerle ilgili görüş ve önerilerini dinlediği belirtildi.

Dünya gazetesine konuşan bir bankacı, "Albayrak toplantıya G20 değerlendirmeleriyle genel bir giriş yaptı. Yazar, ekonomist ve bankacı 14-15 kişi katıldı. Albayrak daha çok bizim görüşlerimizi dinledi" dedi ve ekledi: "Ekonomiye ilişkin yaptığı kısa değerlendirmede Albayrak, bakanlık sayısının azaltılması sonrası kurumlar arası koordinasyon artırılmasını sağlayacağını, ekonomide tek sesliliğin önemini, ve Orta Vadeli Programın hazırlıklarından ve belki isminin değişebileceğinden bahsetti" dedi.

Bankacı toplantıda Albayrak'ın para politikası hakkında bir yorum yapmadığını da belirtti.

Bloomberg HT'ye konuşan toplantı katılımcılarından Prof. Dr. Burak Saltoğlu ekonomideki sorunlar ve fırsatların konuşulduğunu dile getiridi. Saltoğlu "Bakan, katılımcılardan ekonomiyle ilgili gördükleri sorunları dile getirmelerini istedi, katılımcıların perspektifinde sorun ve fırsatlar konuşuldu. Bakan iletişime daha fazla önem vereceğini belirterek iletişimin öneminden bahsetti. Görüşme oldukça olumlu bir zeminde geçti. Geçmişte olduğu gibi değişik bakanların değişik yorum yapacağı bir ortam olmayacağını söyledi" açıklamasını yaptı.

Albayrak'ın Twitter hesabında yer alan fotoğraflarda toplantıya öğretim üyesi ve eski TV programcısı Kerem Alkin, Yapı Kredi Bankası'nın Baş Ekonomisti Cevdet Akçay, Şeref Oğuz gibi isimlerin de katıldığı görülüyor. Sosyal medyada hiçbir kadın ekonomistin davet edilmemesi eleştiri konusu oldu.

ALBAYRAK: BU TOPLANTILARLA YOL HARİTAMIZI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

Berat Albayrak, toplantı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, toplantının ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikalara ilişkin olduğunu ve verimli geçtiğini söyledi.

Albayrak, paylaşımında "Bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacağımız katkılar ile yol haritamızı ortaya çıkaracağız" ifadelerine yer verdi.

BANKALARLA GÖRÜŞME

Hazine ve Maliye Bakanı, geçen hafta başında önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeleriyle, ardından da Türkiye Bankaları Birliği (TBB) üyesi büyük bankaların genel müdürleriyle bir araya gelmişti. TBB üyeleriyle görüşmesinde Albayrak'ın bankalara faiz indirimi ve bireysel kredi kampanyaları konusunda "tavsiye" de bulunduğu öne sürülüyor.

Geçmiş dönemlerde benzer görüşmeleri eski ekonomi yönetiminden sorumlu bakanlar Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'in de yaptığı biliniyor. Ancak Albayrak'ın geçen haftadan beri yaptığı görüşmelerde Merkez Bankası toplantısı öncesi "piyasalara güven verme" arayışının baskın olduğu görülüyor.