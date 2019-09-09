Berat Albayrak ABD Ticaret Bakanı Ross'la görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Albayrak, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" dedi.