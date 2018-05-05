Berat Albayrak: 24 Haziran'da belki bitecek, bilemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak, bakanlık görevine ilişkin, '24 Haziran'da belki bitecek, bilemeyiz' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, İstanbul Gençlik Festivali'nde konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günün 100 yılına tekabül eden 2023 yılına hedeflerimiz var. Bu bir parti meselesi değil" diyen Albayrak, "Bizden sonra bu salondaki arkadaşlardan erkek, kadın, hanım, bey gençlerden birileri bu bayrağı alacak. 2023, 53, 71 diyoruz. Büyük, hepimizi çatı olarak birleştiren bir idealimiz var. Buraya nasıl taşıyacağız ben öyle bakıyorum bırakacağım güne kadar bu görevi. 24 Haziran'da belki bitecek, bilemeyiz ama bildiğimiz bir şey varsa, bizim bir görevimiz, bakanlığımızın bir görevi var. Nedir o? Türkiye'nin yılda 55 milyar dolar ithalatına etki eden bir sektör" ifadelerini kullandı.