Benzine indirim geliyor

PÜİS motorine 22 kuruş, benzine ise 19 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Benzindeki indirim pompa fiyatına yansıyacağı için benzinle motorin arasındaki fark 5 kuruşa düşecek.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, "20 Kasım salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekliyoruz" dedi. İndirim motorinde 22 kuruş, benzinde ise 19 kuruş olacak.

Benzindeki indirim pompa fiyatlarına yansıyacak. Yapılan indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki 25 kuruşluk fiyat farkı 5 kuruşa inecek.

Okumuş'un açıklamasına göre motorinde devletin 27 kuruşluk ÖTV alacağı kaldığı için 22 kuruşluk motorin indirimi pompaya yansımayacak. Devletin ÖTV alacağı 5 kuruşa gerileyecek.

Salı gününden itibaren geçerli olacak 19 kuruş indirimle birlikte son 1 ay içinde benzinin pompa satış fiyatı 57 kuruş ucuzlamış olacak.