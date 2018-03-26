Benzine bir zam daha

Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 12 kuruş zam geldi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruşluk zam yapıldı.

Yapılan yeni zamla birlikte bazı şehirlerde benzinin litresi 6 TL'yi geçti. Türkiye'nin 3 büyük şehrinde ise benzinin 6 TL olmasına kuruşlar kaldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, “27.03.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.Motorin grubunda 26.03-27.03.2018 tarihlerinde fiyat değişikliği beklenmiyor” denildi.

Küresel piyasada petrol fiyatları, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki beklenmedik düşüşün ardından son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak 70 dolar seviyesine çıkmıştı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,6 milyon varil gerilerken, piyasa beklentisi ise stokların 2,6 milyon varil artması yönündeydi.