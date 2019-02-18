Benzin ve motorine zam geliyor

Benzinin litresi bu geceyarısından itibaren 27 kuruş zamlanacak. Motorinin litresine de bu hafta içinde 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Pazartesi, 18 Şubat 2019 17:23

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından yaptığı açıklamada benzinin litresinin bu geceyarısından itibaren 27 kuruş zamlanacağını duyurdu. Zamla benzinin litresi Ankara'da 6,43 TL'ye, İstanbul'da 6,36 TL'ye, İzmir'de 6,41 TL'ye yükselecek.

Motorinin litresinin de bu hafta içerisinde 15 kuruş zamlanması bekleniyor.