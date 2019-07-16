Benzin ve motorine zam

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 15, benzinin litre fiyatına 11 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 11, motorine 15 kuruş zam yapıldı.

EPGİS’ten yapılan açıklamada ”Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 17/07/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 11, Motorinde 15 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Buna göre motorinin litresi Ankara'da 6,54 liraya, İstanbul’da 6,47 liraya, İzmir'de 6,55 liraya yükselecek.

Benzinin litresi ise Ankara'da 7,16 liraya, İstanbul’da 7,08 liraya, İzmir'de ise 7,15 liraya çıkacak.