'Benzin ve motorine yine zam geliyor'

Bu hafta başından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatında 24 kuruş, benzin fiyatında ise 16 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Bu hafta başından itibaren geçerli olmak üzere, motorin fiyatında 24 kuruş, benzin fiyatında ise 16 kuruş zam bekleniyor.

Sözcü’nün akaryakıt sektörü temsilcilerine dayandırdığı habere göre brent petrol, dolar kuru ve uluslararası piyasalarda petrol fiyatı yükseliyor. Fiyat artışının brent petrol, uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat artışı ve kura bağımlı olarak gerçekleştiği belirtiliyor. Zam beklentisini doğrulayan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Uluslararası piyasalarda motorin fiyatı, ton başına 575 dolardan 630 dolara çıktı. Benzinin de ton fiyatı, 566 dolardan 593 dolara yükseldi. Brent petrol fiyatı da 67 doları aştı. Bu gelişmelerin motorin ve benzinde zam baskısının artacağı belirtiliyor.

İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6.37 TL’den, motorinin litre fiyatı 6.10 TL’den işlem görüyor.