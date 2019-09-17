Benzin ve motorine yine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 35 kuruş, motorin fiyatlarına 12 kuruş zam yapılacak.

Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Yapılan zamla benzinin litre fiyatı 35 kuruş, motorinin litre fiyatı 12 kuruş artacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamada “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 18/09/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 35, Motorinde 12 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

Buna göre İstanbul’da benzinin litresi 6,75 TL’den 7,1 TL’ye, motorinin litresi ise 6,38 TL’den 6,5 TL’ye çıkacak.

ÖTV ARTIŞI

EPGİS zam açıklamasının ardından ÖTV artışını da duyurdu.

Açıklamada, “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 18/09/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 22,

Benzinde 1 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” denildi.

