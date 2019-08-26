Benzin ve motorine yine zam

Benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Benzindeki fiyat artışı 6 kuruş olurken, motorinde ise bu rakam 17 kuruş oldu.

Akaryakıt ürünlerine 27/08/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Zam litre bazında benzine 16 kuruş, motorine ise 11 kuruş olarak yansıyacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu artışlarla birlikte Ankara'da ortalama 6,26 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,20 liradan 6,31 liraya, İzmir'de ise 6,28 liradan 6,39 liraya yükselecek. Ankara'da ortalama 6,67 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,83 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,60 liradan 6,76 liraya, İzmir'de 6,68 liradan 6,84 liraya yükselecek.