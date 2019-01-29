Benzin, motorinden ucuz olacak

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş indirime gidilecek. İndirimle birlikte motorin fiyatları benzin fiyatlarının üzerine çıkacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) verilen bilgiye göre, benzinin pompa fiyatına ortalama 17 kuruş olarak indirim yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,20 liradan 6,03 liraya, İzmir'de 6,25 liradan 6,08 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İSTANBUL'DA BENZİN MOTORİNDEN UCUZ OLACAK

EPGİS verilerine göre, son indirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin birçok ilde motorinden ucuz hale gelecek.

Benzin fiyatları motorin fiyatlarından, Van'da 8, Antalya'da 7, Diyarbakır'da 6, Erzurum'da 4, Mersin'de 3, İstanbul ve Adana'da 2, Kars ve İzmir'de ise 1 kuruş düşük olacak.

Ankara'da benzin fiyatı motorinden 1 kuruş fazla olacak. Trabzon'da ise fiyatlar eşitlenecek.