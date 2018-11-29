'Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin' dedi, damat fena kızdı'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için belediye meclis üyelerini kendisinin belirlemek istediği, Erdoğan'ın ise Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak ile çalışmasını önerdiği iddia edildi.

Yıldırım'ın ise Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak'la çalışmak istemediği, bu durumun krize neden olduğu ileri sürüldü.

İddiayı gündeme getiren Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Olayın aslı şu; saray kaynaklarından ulaştığım bilgilere göre, Binali Yıldırım'ın, Erdoğan'ın belirlediği ilçe belediye başkan adaylarına pek öyle bir itirazı yok. Sadece bazı ilçe belediye başkanlıklarına kendine yakın isimleri oturtmak için pazarlık yapıyor, ısrarcı oluyor. Bir de belediye meclis üyelerinin belirlenmesinin kendisine bırakılmasını istiyor. İşte büyük kriz de tam bu noktada çıkıyor. Yıldırım, "Belediye meclis üyelerini ben belirleyim" deyince Erdoğan da "O zaman Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan ile beraber çalışın. Onlarda da isimler var" cevabını veriyor ve beklemediği bir tepki ile karşılaşıyor:

"Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin. Siz ne emrederseniz ben onu yaparım. Ama onlarla pazarlığa girmem."

Saray kaynakları Yıldırım'ın restinden sonra aile içinde oluşan havayı şöyle anlatıyor:

"Yıldırım'ın isteklerinin hepsi kabul edilirse. İstanbul Belediye Başkanlığı, Binali Yıldırım Başkanlığı olur."

Her ne kadar etrafa kriz çözülmüş havası da yayılsa aile içinde sıkıntı giderilmiş değil. O yüzden İstanbul Belediye Başkan adayının isminin açıklanması Erdoğan'ın Arjantin dönüşüne bırakıldı. Pazarlıklar ne sonuç getirir?. Kestirilmesi güç... Sürpriz olabilir mi?.. Yıldırım, yelkenleri suya indirmez ise olabilir.. Damat ile oğul çok fena kızmış!..