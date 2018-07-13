HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meclis Başkanı seçimlerinde Binali Yıldırım ile çekilen fotoğrafına ilişkin açıklamada bulundu.

Meclis'te dün gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçiminde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Binali Yıldırım yan yana oy kullanırken görüntülenmişti.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan ve tepki mesajlarına konu olan fotoğrafa ilişkin Buldan'dan açıklama geldi.

Buldan, "Dünden beri sosyal medyada linç kampanyası başlatanlar tesadüf olduğunu görürler ve belki utanırlar.." dedi.