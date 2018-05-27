'Belgrad Ormanları’na gömdüklerimizi çıkarırız' dedi, VIP protokolüyle ağırlandı

24 Haziran seçimlerine ilişkin 'Belgrad Ormanları’nda gömdüklerimizi çıkarırız' diyerek tehditte bulunan AKP'li Ahmet Maranki’ye VIP protokolü uygulandığı ortaya çıktı.

24 Haziran’da AKP’nin kazanmaması durumunda “Belgrad Ormanları’nda gömdüklerimizi çıkarırız” diyerek tehditte bulunan Ahmet Maranki’ye VIP protokolü uygulandığı ortaya çıktı.

Kayyum Belediye Başkanı Cüneyt Epcim’in davetlisi olarak 25 Mart’ta Hakkari’ye giden Maranki, Vali Cüneyit Orhan Toprak tarafından makamında ağırlandı.

Özel Harekat da Maranki’yi ağırlayarak birlikte poz verdi.

Maranki ve eşi Elmas Maranki, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’in daveti üzerine Mart ayı sonunda Hakkari’ye gitti. Hakkari'de adeta devlet protokolü uygulanan Maranki'ye ziyareti boyunca Kayyum Belediye Başkanı Epcim ve Hakkari Vali Yardımcısı Bekir Abacı eşlik etti.

Kayyum Başkanı Epcim, Sözcü’nün sorusu üzerine, “Biz davet etmedik, kayak tatiline geldi. Gelmişken de seminer düzenleyelim dedi. Reytingi yüksek bir insan. Ziyaretine vatandaşı ilgisi yüksek oldu. Maranki'ye en fazla katkımız bir otel odası oldu” dedi. Epcim, Maranki’nin skandal sözleri için de, “Normalde o sözleri söyleyecek biri değil ama demek ki coşku anına denk geldi” diye konuştu.