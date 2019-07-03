Belediyeyi basan polis, eş başkanı hastanelik etti

Diyadin Belediyesi’nin makam şoförü Mehmet Hayri Oruç, bina girişine kurulan polis kontrol noktasında taciz edildi. Bu duruma müdahale eden eş başkan Evren Demir ve Betül Yaşar, onlarca polis tarafından ters kelepçelenerek darp edildi. Hastaneye kaldırılan Demir, darp edildiğini söyledi.

HDP'li Diyadin Belediyesi’nin girişine kurulan polis kontrol noktasında belediyenin makam şoförü Mehmet Hayri Oruç taciz edildi. Bu duruma müdahale eden Eş Başkan Evren Demir ve Betül Yaşar ters kelepçelenip, yüzükoyun yere yatırılarak darp edildi. Eş Başkan Demir, hastaneye kaldırıldı.

‘BELEDİYE EŞBAŞKANINA TERS KELEPÇE VE DAYAK’

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Eş Başkan Demir’in kafasına copla vuran polisler, daha sonrasında ters kelepçeleyerek yere yatırdıkları Eş Başkanı tekmelediler. Yine Belediye Eş Başkanı Betül Yaşar’ın da eline copla vuruldu. Yaşanan olayın ardından polisler, belediyeye ait görüntülere de el koydu. Hastaneye kaldırılan Belediye Eş Başkanı Evren Demir, “Şoförümüzü dövdüler. Biz de izin vermedik. Ardından da bizi dövdüler. Yere yatırıp ters kelepçeleyerek dövdüler” diye belirtti.