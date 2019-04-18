Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, belediyenin 1 milyar 26 milyon TL borçlandırmasını 'İş yapamaz hale getirmek için yapılmış plan' sözleriyle değerlendirirken, 'Belediyeye uğramayanlar maaşa bağlanmış' dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eşbaşkanları Ahmet Türk ve Figen Altındağ, dün gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında kasasında 95 milyon TL olan ve 63 milyon TL borcu bulunan belediyenin kayyum tarafından toplamda 1 milyar 26 milyon TL borçlandırıldığını duyurdu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, eşbaşkanlar, bu borcun sadece 620 milyon TL'sinin belediyeye bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MARSU) borcu olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Türk, belediyede yaşananlara ilişkin şunları söyledi: