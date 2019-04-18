'Belediyeye uğramayanlar maaşa bağlanmış'

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eşbaşkanları Ahmet Türk ve Figen Altındağ, dün gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında kasasında 95 milyon TL olan ve 63 milyon TL borcu bulunan belediyenin kayyum tarafından toplamda 1 milyar 26 milyon TL borçlandırıldığını duyurdu.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, eşbaşkanlar, bu borcun sadece 620 milyon TL'sinin belediyeye bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MARSU) borcu olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.
Türk, belediyede yaşananlara ilişkin şunları söyledi:
"Belediyedeki durumu toparlamak için elimizden geleni yapacağız. Propaganda amaçlı birçok birim oluşturulmuş belediyede. Tamamen propaganda amaçlı kurulan birimlerden biri de Mardin Masa. Kent AŞ. üzerinden işçiler alınmış, birçoğu belediyeye bile uğramıyor. Birilerine takdire göre 4 bin, birisine 2 bin, birisine ise 2 bin 500 TL bağlanmış. Oysa ki burada adalete uygun bir düzenlemenin yapılması lazım. Adamına göre bir maaş bağlanması yapılmış. Kent A.Ş. yönetim kurulunu zaten feshettim. Yeniden bir düzenleme yapacağız. Diğer birimlerde de benzer bir uygulamaya gideceğiz.”