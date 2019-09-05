Belediyenin futbol kulübüne yaptığı yardıma ilişkin önemli karar

Spor Toto 2. Ligde mücadele eden ve profesyonel kulüp niteliğinde bulunan bir takıma belediye tarafından yapılan yardıma ilişkin Sayıştay 6. Dairesi'nden önemli bir karar geldi. Kararda, belediyelerin profesyonel spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapmasının yasak olduğu hatırlatıldı, oluşan kamu zararının ise faiziyle ödenmesine karar verildi.

Türkiye Spor Toto 2. Ligde mücadele eden ve profesyonel kulüp niteliğinde bulunan ve ismi açıklanmayan kulübe nakdi yardımda bulunulmasına ilişkin Sayıştay 6. Dairesi'nden dikkat çeken bir karar geldi.

"Mezkur mevzuat hükmü ile belediyelerin mahalli ve müşterek olmak şartı ile sadece amatör spor kulüplerine yardım yapmalarına izin verilmektedir. Diğer bir deyişle belediyelerce profesyonel spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması mümkün değildir" denilen kararda, şöyle denildi:

Ancak, Türkiye Spor Toto 2. Ligde mücadele eden …………….’a nakdi yardımda bulunulduğu görülmüştür. …………………içinde profesyonel ve amatör takımlar bulunmaktadır. Ancak kulübün içerisinde amatör takımlarının bulunması özü itibariyle bir anlam ifade etmemektedir. Takımın amatör olması önem arz etmemekte olup, önemli olan kulübün profesyonel niteliğe haiz olmasıdır. Amatör takıma yapılacak yardımın, sonuç olarak profesyonel nitelikteki kulübün bütçesine gireceği açıktır. Bundan dolayı bu şekilde yardım yapılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Sorumlularca yapılan savunmalarda her ne kadar……………….’un, Türkiye Spor Toto 2. Ligde mücadele eden profesyonel futbol kulübü olmasının yanı sıra, …………….’nin birçok branşta amatör olarak mücadele ettiği ileri sürülmüş ise de; yukarıda yer verilen mevzuat hükmünde de açıkça ifade edildiği üzere, kanun koyucu “amatör branşlara” nakdi yardım yapılabileceğinden bahsetmemiş “amatör spor kulüpleri” ifadesini kullanarak nakdi yardımın sınırlarını net olarak çizmiştir. Bu sebeple, Profesyonel bir kulüp olan …………………’un bünyesinde amatör spor kulüplerinin de bulunduğundan bahisle bu hükmün genişletilebilme olanağı bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Türkiye Spor Toto 2. Ligde mücadele eden ve profesyonel kulüp niteliğinde bulunan……………’a mevzuata aykırı olarak nakdi yardımda bulunulması sonucu oluşan toplam ………………-TL kamu zararının;…………………………’a müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faiziyle ödettirilmesine, anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.