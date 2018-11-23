Belediyelerin borçları seçim sonrası tahsil edilecek

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşlarının borçları yerel seçimlerin yapılacağı Mart 2019 sonrasına ertelendi.

Bugün Resmi Gazete'de belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşlarının borçlarının Mart 2019 sonrasına ertelenmesinin öngörüldüğü bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı.

Yürürlükteki mevzuata göre belediyeler ile il özel idarelerine, Genel Bütçe gelir vergileri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak payların belirli oranları borçlarına mahsuben kesiliyor.

Kesinti oranları 15 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe giren 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden belirlenmişti.

Seçim zamanlarında, Bakanlar Kurulu kararına eklediği geçici maddelerle kesinti oranlarını sıfırlayan AKP bu geleneği değiştirmedi.

Bugün yayımlanan CB kararnamesiyle Geçici 14. Madde eklendi. Maddede; Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına olanlar dışındaki borçları için “sıfır” kesinti oranı uygulanması; Kasım ayı için ödenmiş olanların ise İller Bankasınca geri verilmesi öngörülüyor.