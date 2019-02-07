Belediyeler sebze-meyve satışına başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

"Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak" diyen Albayrak, "Fırsatçılık 82 milyonun cebine kastediyorsa kabul edilebilir değil. Son bilgiler çok enteresan şeylerin döndüğünü gösteriyor. Ama vatandaşımız çözümsüz olmadığını görecek. Sivri biber, patlıcan Türkiye bunu mu konuşacak, birileri stokluyor. Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.