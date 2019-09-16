Belediye'deki işine son verilen işçi havaya ateş açtı

Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki işine sosyal medya paylaşımları nedeniyle son verildiğini öne süren Osman B., 5 yıldır çalıştığı Park Bahçeler Daire Başkanlığı binası önüne gelerek havaya 4 el ateş etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki işine son verildiği belirtilen Osman B. (37), Park Bahçeler Daire Başkanlığı binası önüne gelerek havaya 4 el ateş etti.

Park Bahçeler Daire Başkanlığı'nda 5 yıldır çalıştığı belirtilen Osman B., iddiaya göre bugün sabah saatlerinde kurum önüne gelerek tabancayla havaya 4 el ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Osman B.'yi gözaltına aldı.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten çıkarıldığını iddia eden Osman B., emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.